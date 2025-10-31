Sharp passa dalle tv alle auto | il nuovo concept è straordinario | I dettagli
La nuova auto Sharp stupisce tutti gli appassionati e ora punta al settore automotive: cosa sapere su questo progetto? Il Japan Mobility Show è da sempre teatro di grandi innovazioni nel mondo delle automobili. Anche questa volta non ci sono state eccezioni: i migliori brand nipponici e asiatici sono pronti per presentare solo il meglio al pubblico, che si tratti di auto elettriche o ibride. Quest’anno comunque, sembra che ci sia un altro competitor pronto a debuttare nel settore automotive. Si tratta di Sharp, brand specializzato in elettrodomestici e in particolare nella creazione di televisori di ultima generazione. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
