Sharon Stone difende Sydney Sweeney | Giusto usare quello che mamma ti ha dato

31 ott 2025

Se sei brutto ti tirano le pietre cantava una famosa canzoncina, se sei troppo bello potrebbe toccarti la stessa sorte. Lo sa bene Sydney Sweeney che, sempre più spesso, si è ritrovata sulla graticola con l’accusa di eccessiva sensualità. A prendere le difesa della giovane attrice è una vera maestra del fascino, Sharon Stone, che ha pubblicamente lodato le qualità sia fisiche che morali della collega. Il discorso di Sharon Stone. È stata Sharon Stone a consegnare a Sydney Sweeney il premio del Variety Power of Women, che celebra i successi delle donne nel mondo dello spettacolo. Nel discorso di presentazione, la diva di Basic Instinct ha difeso a spada tratta la collega. 🔗 Leggi su Dilei.it

