Sharon Stone difende Sydney Sweeney | Giusto usare quello che mamma ti ha dato
Se sei brutto ti tirano le pietre cantava una famosa canzoncina, se sei troppo bello potrebbe toccarti la stessa sorte. Lo sa bene Sydney Sweeney che, sempre più spesso, si è ritrovata sulla graticola con l’accusa di eccessiva sensualità. A prendere le difesa della giovane attrice è una vera maestra del fascino, Sharon Stone, che ha pubblicamente lodato le qualità sia fisiche che morali della collega. Il discorso di Sharon Stone. È stata Sharon Stone a consegnare a Sydney Sweeney il premio del Variety Power of Women, che celebra i successi delle donne nel mondo dello spettacolo. Nel discorso di presentazione, la diva di Basic Instinct ha difeso a spada tratta la collega. 🔗 Leggi su Dilei.it
Al Power of Women LA di Variety, Sharon Stone è salita sul palco per consegnare un premio a Sydney Sweeney. Le due sono insieme nel cast della terza stagione di Euphoria. Negli ultimi mesi Sweeney è finita al centro di discussioni per la campagna Ameri - facebook.com Vai su Facebook
