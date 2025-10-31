sgomberati tre irregolari dal centro per disabili

Il 15 maggio del 2024 era stato dichiarato inagibile, dopo che per le forti piogge il fiume Lambro era esondato allagandolo. Mentre si attendeva una ristrutturazione (è tuttora in corso una racccolta fondi), l’edificio del Cse, Centro socio educativo destinato a ragazzi disabili, gestito dalla cooperativa sociale L’Iride in via Boccaccio 8, in prossimità del Parco di Monza, aveva trovato una nuova destinazione. Clandestina. E proibita. Ci erano entrati utilizzandolo come rifugio alcuni sbandati senza fissa dimora. Fino a ieri. Nella prima mattinata infatti, gli agenti motociclisti della polizia locale sono intervenuti per un controllo dopo che nell’edificio comunale erano stati segnalati alcuni ingressi abusivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

