Sgarbi torna nella città di cui è sindaco | Ha fatto le scale senza fermarsi la figlia Evelina | Un'immagine falsata

Vittorio Sgarbi torna ad Arpino, città di cui è sindaco, appare piuttosto smunto e provato in un breve video e in uno scatto pubblicato sui social. Nonostante ciò, dalle dichiarazioni dei presenti, pare non fosse affaticato. La figlia Evelina, invece, continua la sua battaglia manifestando preoccupazione per la salute del padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

#Juorno #VittorioSgarbi torna al comune di #Arpino dopo sei mesi: “Affaticato ma #lucido, ha voluto fare il punto su tutto” - X Vai su X

Contro l’Entella assenti Tsadjout e Olzer mentre torna a disposizione il capitano Brosco che ha scontato il turno di squalifica. Sarà disponibile anche il difensore Giannini. Ieri lavoro differenziato per Sgarbi, Capellini e Okwonkwo #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook

Sgarbi torna nella città di cui è sindaco: “Ha fatto le scale senza fermarsi”, la figlia Evelina: “Un’immagine falsata” - Vittorio Sgarbi torna ad Arpino, città di cui è sindaco, appare piuttosto smunto e provato in un breve video e in uno scatto pubblicato sui social ... Secondo fanpage.it

Vittorio Sgarbi torna in pubblico dopo il ricovero e va a votare. “Più marchigiano di un marchigiano”. La figlia: “Uomo fragile” - Vittorio Sgarbi è tornato in pubblico dopo i problemi di salute che lo hanno colpito negli ultimi tempi e anche dopo gli attriti con la figlia ... Come scrive quotidiano.net

Vittorio Sgarbi torna in pubblico dopo il ricovero per depressione: “Più marchigiano di un marchigiano” - Dopo mesi di silenzio e il difficile periodo segnato da una depressione che lo aveva costretto al ricovero al Gemelli di Roma, Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi in pubblico. Riporta huffingtonpost.it