Sgarbi torna in Comune a Arpino dopo sei mesi

A sei mesi dal ricovero per una grave depressione, Vittorio Sgarbi è tornato ad Arpino (Fronisone), città di cui è sindaco dal 2 giugno 2023. Un breve video, diffuso sui social dal suo ufficio stampa, lo ritrae seduto dietro la scrivania in Comune, accompagnato dal vicesindaco Massimo Sera e altri consiglieri. Nel filmato il critico d'arte appare fisicamente molto provato e pallido, come d'altra parte si era mostrato nel corso dell'udienza che si è tenuta a Roma dopo l'istanza della figlia Evelina, che ha richiesto per lui un amministratore di sostegno. «Affaticato? Non direi, ha fatto tutte le scale del palazzo municipale da solo e senza mai fermarsi, ha visitato il palazzo nel quale ci siamo spostati e dopo una breve riunione ha voluto fare una passeggiata nella piazza principale», ha detto a Repubblica il vice Serra, aggiungendo che Sgarbi «parteciperà alle prossime riunioni di giunta, molto probabilmente da remoto ma in ogni caso ci sarà».

