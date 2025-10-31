Sgarbi torna a farsi vedere in pubblico | come sta

Vittorio Sgarbi torna a farsi vedere in pubblico. È stato ad Arpino, cittadina in provincia di Frosinone di cui è sindaco, e ha ripreso possesso del suo ufficio in Comune. Una breve visita che però segna il ritorno alla normalità in un periodo segnato da problemi di salute per una forte. 🔗 Leggi su Today.it

#Juorno #VittorioSgarbi torna al comune di #Arpino dopo sei mesi: “Affaticato ma #lucido, ha voluto fare il punto su tutto” - X Vai su X

Contro l’Entella assenti Tsadjout e Olzer mentre torna a disposizione il capitano Brosco che ha scontato il turno di squalifica. Sarà disponibile anche il difensore Giannini. Ieri lavoro differenziato per Sgarbi, Capellini e Okwonkwo #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook

