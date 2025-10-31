Sferra un pugno in faccia a un uomo e lo manda in ospedale

31 ott 2025

Aggredisce un uomo sferrandogli un pugno in pieno volto: per un 24enne di origini rumene è scattato il “daspo Willy” con divieto di accesso per un anno ai locali pubblici.L’episodio è accaduto a settembre scorso a Cannara durante della festa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri  a seguito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

