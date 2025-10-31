Sezai è il vero padre di Kahraman mentre Güzide deve rimettere tutto in discussione

L a serie turca Tradimento su Canale 5 terminerà venerdì 28 novembre con l’ultima puntata, salvo modifiche dell’ultimo minuto al palinsesto. Anche se è sempre più frequente che la prima serata di Canale 5 prenda il via ormai intorno alle 22.00 (è successo anche ieri con il Grande Fratello, per esempio), la puntata di stasera, venerdì 31 ottobre, è annunciata per le 21:20. Con nuovi intrighi pronti ad essere svelati, in vista del gran finale. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Nella puntata di stasera di “Tradimento” Oltan sposa?pek ma non potra mai amarla Tradimento, anticipazioni puntata 31 ottobre, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sezai è il vero padre di Kahraman, mentre Güzide deve rimettere tutto in discussione

