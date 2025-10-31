Pisa, 31 ottobre 2025 – “Non è stato un gesto dettato da un delirio, ma da una volontà lucida e ideologica di colpire l’istituzione psichiatrica. Per questo Seung deve restare dove si trova oggi”. Davide Ribechini, All'interno del reparto di Psichiatria spdc di Pisa santa chiara (foto di: ENRICO MATTIA DEL PUNTA) Davide Ribechini, psichiatra e collaboratore della dottoressa Barbara Capovani, uccisa il 21 aprile 2023 davanti al reparto di Psichiatria dell’ospedale di Santa Chiara di Pisa, commenta così la conferma dell’ergastolo per Gianluca Paul Seung, decisa dalla Corte d’assise d’appello di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Seung era lucido quando ha ucciso Barbara”