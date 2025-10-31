di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Juve, 6 convocati bianconeri da Pasqual per la Nazionale Under 16: i successi in campionato della Juventus Under 16 come biglietto da visita. I nomi di tutti i ragazzi selezionati. Altro successo per la Juventus Under 16, questa volta non in campo. Lo splendido inizio di stagione dei bianconeri ha infatti lasciato il segno anche in Nazionale italiana: l’attuale selezionatore Pasqual ha pescato abbondantemente dal gruppo di Gridel per il doppio impegno di novembre dell’Italia. Ecco di seguito i nomi dei ragazzi convocati del Settore Giovanile Juve e le indicazioni sulle partite che disputeranno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Settore Giovanile Juve, la Nazionale Under 16 si tinge di bianconero: 6 convocati provenienti dalla Juventus Under 16. Grande successo per Gridel