di Dario Bartolucci Settore giovanile Inter, tutti gli aggiornamenti sui giovani nerazzurri e gli impegni nei prossimi giorni: i dettagli sui meneghini. Non solo la prima squadra di Cristian Chivu, impegnata domenica alle 12:30 contro l’ Hellas Verona al Bentegodi: nel fine settimana scenderanno in campo anche tutte le formazioni del settore giovanile dell’Inter, maschili e femminili. Un programma ricco, con sfide in campionato e in Coppa Italia distribuite tra sabato 1 e domenica 2 novembre. Sabato 1 novembre: apre l’Under 20, in campo anche l’Under 17. Ad aprire il weekend sarà l’ Under 20, che sabato 1 novembre alle 13:00 ospiterà il Frosinone al Konami Women and Youth Football Centre di Milano per la 10ª giornata di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore giovanile Inter, tutte le partite del weekend tra maschile e femminile: i dettagli sulle sfide