Settore fieristico in crescita in Sicilia Lanzafame Eurofiere | Tutelare la credibilità del comparto con una legge di riferimento

Cataniatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una visione strategica orientata alla qualità e all’innovazione, il settore fieristico siciliano continua a crescere e a generare valore per il territorio. Catania, in particolare, negli ultimi anni ha raggiunto risultati significativi sia sul fronte occupazionale che nella promozione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Fiera Milano, ricavi in crescita nei primi nove mesi - Nel periodo si sono svolte 51 manifestazioni fieristiche (30 in Italia e 21 all'estero, 32 direttamente organizzate e 19 ospitate) e 96 eventi congressuali (di cui 37 con annessa area espositiva) per ... Riporta repubblica.it

Fiera Milano, crescita a doppia cifra nel primo semestre 2025: ricavi + 23% - , leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato in data odierna i ... Scrive affaritaliani.it

Sicilia prima in Italia per aumento del Pil, Schifani:” Crescita solida” - PALERMO – La Sicilia si posiziona come la prima economia del Paese per crescita del Pil (+23,5% nel periodo 2019- Da livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Settore Fieristico Crescita Sicilia