Settore femminile Siena c’è Firenze Braschi | Umore adesso migliore

Le due squadre femminili bianconere scenderanno in campo domenica pomeriggio, per la settima giornata del campionato di Promozione. Le ragazze del Siena Fc ospiteranno al Bertoni il Firenze City Sud, per dare continuità all’ultimo successo ottenuto. "Dopo la vittoria contro la Virtus Livorno, l’umore, nello spogliatoio, è decisamente migliorato – ha affermato la portiera Eleonora Braschi –. Abbiamo lavorato duramente per recuperare dalla sconfitta precedente, e il fatto di aver ottenuto i tre punti in trasferta ci ha dato una grande spinta morale, non era un campo facile. Stiamo affrontando il campionato con determinazione e concentrazione, cercando di imparare da ogni partita, sia dalle vittorie che dalle sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

