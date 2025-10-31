Settore femminile Siena c’è Firenze Braschi | Umore adesso migliore
Le due squadre femminili bianconere scenderanno in campo domenica pomeriggio, per la settima giornata del campionato di Promozione. Le ragazze del Siena Fc ospiteranno al Bertoni il Firenze City Sud, per dare continuità all’ultimo successo ottenuto. "Dopo la vittoria contro la Virtus Livorno, l’umore, nello spogliatoio, è decisamente migliorato – ha affermato la portiera Eleonora Braschi –. Abbiamo lavorato duramente per recuperare dalla sconfitta precedente, e il fatto di aver ottenuto i tre punti in trasferta ci ha dato una grande spinta morale, non era un campo facile. Stiamo affrontando il campionato con determinazione e concentrazione, cercando di imparare da ogni partita, sia dalle vittorie che dalle sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
? SETTORE GIOVANILE FEMMINILE L'Under 17 di mister Daniele Azzella torna alla vittoria dopo lo stop di Belluno. Le giovani leonesse guidate da capitan Rotondi vincono una partita ostica, dura al cospetto di una formazione patavina mai doma. Nonosta - facebook.com Vai su Facebook
Settore femminile. Siena, c’è Firenze. Braschi: "Umore adesso migliore» - Le due squadre femminili bianconere scenderanno in campo domenica pomeriggio, per la settima giornata del campionato di Promozione. Segnala msn.com
Settore femminile. Per le bianconere occasione riscatto in quel di Livorno - Dopo la sconfitta rimediata con la Folgor Marlia, la prima stagionale, le bianconere del Siena Fc sono pronte a ... Come scrive lanazione.it
Settore femminile. Il Siena Fc sfida al Bertoni la Folgor Marlia. Turno di riposo per le ragazze di Magrini - Scenderanno in campo domani alle 15,30 per dare seguito al loro cammino, fino a oggi illibato. Riporta msn.com