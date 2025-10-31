Settimana della menopausa | 100 donne agli eventi pisani

Successo delle iniziative dei consultori della Zona pisana durante la Settimana della menopausa, che ha visto una significativa partecipazione da parte della cittadinanza. Incontri di gruppo, consulenze e visite hanno coinvolto circa 100 donne.I tre incontri dal titolo 'Menopausa. parliamone'. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

#OttobreRosa tante iniziative ed open day in questo week end per le donne, questa settimana è dedicata alla menopausa: scopri cosa c'è in programma https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w38 #ASLRoma1 - facebook.com Vai su Facebook

Caro, parliamo di menopausa? - Poco informati sulla menopausa gli uomini reagiscono con frustrazione ai cambiamenti che vive la donna. Secondo donnamoderna.com

Menopausa e sintomi spesso ignorati, è nata la prima piattaforma italiana per aiutare le donne - Quando si parla di menopausa, i sintomi, anche molto invalidanti, che possono colpire le donne tra i 45 e 65 anni raramente ... Segnala wired.it

Giornata mondiale della Menopausa: il messaggio alle donne delle 4 ginecologhe più influenti - Il 18 ottobre si celebra la Giornata mondiale della Menopausa, un appuntamento promosso dalla Società Internazionale della Menopausa (IMS) per sensibilizzare le donne e la società su una fase della ... Come scrive msn.com