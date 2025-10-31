Settimana della menopausa | 100 donne agli eventi pisani

Pisatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo delle iniziative dei consultori della Zona pisana durante la Settimana della menopausa, che ha visto una significativa partecipazione da parte della cittadinanza. Incontri di gruppo, consulenze e visite hanno coinvolto circa 100 donne.I tre incontri dal titolo 'Menopausa. parliamone'. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

