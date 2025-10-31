Settesoldi soddisfatto | Partita convincente

"Abbiamo giocato bene e meritato la vittoria. Ma c'è voluto un eurogol per portare a casa i tre punti. Potevamo chiudere prima la partita ed evitare di incassare il pareggio. Continuiamo a lavorare con il massimo dell'impegno, perché ancora non abbiamo fatto niente". Ci tiene a tenere sulla corda i suoi giocatori Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il secondo successo in pochi giorni, ottenuto stavolta sul campo del Fucecchio. Una vittoria che consolida il primato solitario nel girone A di Eccellenza degli amaranto, saliti a 19 punti, ma con Lucchese (17 punti) e Viareggio (18 punti e una partita in meno, avendo già osservato la sua pausa) molto vicine.

