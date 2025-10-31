Sesso in carcere davanti al figlio minorenne durante il colloquio | la polizia li vede dalle videocamere e li blocca

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un atto sessuale compiuto nella sala colloqui tra una 37enne detenuta nel carcere romano di Rebibbia e il marito, davanti agli occhi del figlio minorenne. La polizia penitenziaria ha visto la scena dal sistema di videosorveglianza: secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe abbassato i. 🔗 Leggi su Today.it

