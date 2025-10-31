Sesso con minorenni? In quel periodo avevo la testa da ragazzina | parla la maestra assolta per pornografia minorile

“Quel tipo di videochiamate non le farei mai più, purtroppo era un periodo un po’ immaturo”. Parla così all’AdnKronos Daniela Casulli, la maestra di scuola elementare assolta dalla Corte d’Appello di Bari dalle accuse di pornografia minorile e corruzione di minorenni “perché il fatto non costituisce reato”. A fare partire le indagini erano state le denunce presentate ai carabinieri dai genitori delle presunte vittime, che non erano suoi allievi. Nel 2021 la donna, oggi 48enne, finì agli arresti domiciliari. All’epoca insegnava in Trentino e fu sospesa dall’incarico e poi licenziata. A luglio del 2024 era arrivata la condanna in primo grado a sette anni e tre mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

