Sessant’anni della Fondazione Salvatore Maugeri incontro nell’ex convento di San Francesco

Agrigentonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre, alle 15.30 a Sciacca, appuntamento dedicato ai 60 anni della Fondazione Salvatore Maugeri. L’evento si terrà nella sala congressi dell’ex convento di San Francesco, in via Agatocle 5, e ripercorrerà il cammino dell’ente tra assistenza, ricerca e riabilitazione.Interverranno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Campania, la Maugeri celebra 60 anni: investimenti, ricerca e due presìdi d’eccellenza - La tappa campana del tour per i 60 anni della Fondazione Salvatore Maugeri accende i riflettori su un sistema riabilitativo che in regione può contare su due ... Segnala pupia.tv

sessant8217anni fondazione salvatore maugeriTelese Terme, l’IRCCS Maugeri celebra i 60 anni della Fondazione: una storia di ricerca, cura e innovazione - Sessant’anni di storia che guardano al futuro, con un unico filo conduttore: continuare a essere vicini al paziente. Si legge su ntr24.tv

sessant8217anni fondazione salvatore maugeriTelese Terme, i 60 anni della Fondazione Maugeri: dalla Medicina del Lavoro alle cure multispecialistiche - Sessant’anni di ricerca, cura e storie di rinascita: il tour celebrativo della Fondazione “Salvatore Maugeri”, gruppo ospedaliero italiano leader nella ... Riporta pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Sessant8217anni Fondazione Salvatore Maugeri