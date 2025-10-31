Sessant’anni della Fondazione Salvatore Maugeri incontro nell’ex convento di San Francesco
Venerdì 31 ottobre, alle 15.30 a Sciacca, appuntamento dedicato ai 60 anni della Fondazione Salvatore Maugeri. L’evento si terrà nella sala congressi dell’ex convento di San Francesco, in via Agatocle 5, e ripercorrerà il cammino dell’ente tra assistenza, ricerca e riabilitazione.Interverranno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
