Sessanta lavoratori senza stipendio nella fabbrica di Colorno da due mesi e mezzo | 180.000 euro per coprire gli stipendi arretrati

Parmatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il picchetto del 21 Ottobre scorso nella vertenza della Industrie Compensati Colorno, sembrava essersi aperto uno spiraglio, ma ad oggi ancora nulla si è concretizzato.Dicono i Cobas in una nota: “Le dichiarazioni di Industrie Compensati Colorno (ICC) relative allo stanziamento di 180.000. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

