Sessanta lavoratori senza stipendio nella fabbrica di Colorno da due mesi e mezzo | 180.000 euro per coprire gli stipendi arretrati

Dopo il picchetto del 21 Ottobre scorso nella vertenza della Industrie Compensati Colorno, sembrava essersi aperto uno spiraglio, ma ad oggi ancora nulla si è concretizzato.Dicono i Cobas in una nota: “Le dichiarazioni di Industrie Compensati Colorno (ICC) relative allo stanziamento di 180.000. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

