Servizio di riscossione Serluca | Procedimento aggiudicazione esclusiva competenza degli Uffici e valutato da commissione indipendente
Tempo di lettura: 2 minuti “In merito all’interrogazione del Consigliere De Stasio sull’affidamento del servizio di riscossione, appare doveroso sgomberare il campo da suggestioni prive di fondamento e da ricostruzioni strumentali e parziali che rischiano di generare allarmismi ingiustificati. La consigliera omette di considerare che la verifica della legittimità degli atti non può basarsi su articoli di stampa (LEGGI QUI) “, lo spiega in una nota l’assessore alle Finanze Mariacarmela Serluca. “L’affidamento è soggetto a procedura ed evidenza pubblica espletata nel rispetto della vigente normativa in materia di Contratti Pubblici in ossequio ai principi di trasparenza e legalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
