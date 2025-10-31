Serle spara al vitello dei vicini | torna in cella Un allarmante curriculum è pericoloso
Serle (Brescia) – Alle spalle ha 26 anni di carcere (già scontati) per una sfilza di reati, dalle rapine ai furti alle ricettazioni, passando per la detenzione illegale di armi e droga, commessi tra gli anni ‘80 e i primi anni Duemila. Uscito dal carcere nel 2023 - e in prova ai servizi sociali fino al 2024 - nelle scorse ore Antonello Orrù è tornato in cella. Stavolta è accusato di avere ucciso a colpi di pistola un vitello di un vicino con cui era in lite per questioni di terreni confinanti e pascolo. Non solo: i carabinieri e la procura gli contestano la detenzione abusiva di armi, munizioni e materiale esplodente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
