Serie D l’Atletico si prepara in campo per l’UniPomezia

Proseguono gli allenamenti in casa Atletico Ascoli sul campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco, in vista della sfida di domenica allo stadio Del Duca, con fischio d’inizio alle ore 14.30, contro l’ UniPomezia. Un match che arriva dopo le quattro vittorie consecutive in campionato inframezzate dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Ancona. Un cammino che ha fatto risalire i classifica i bianconeri fino al sesto posto ad un passo dall’ultima posizione utile per disputare i playoff. A Chieti si è visto un Atletico forte e concentrato che si è imposto per 3-0 grazia alle reti dei due ex Lorenzo Didio e Cosimo Forgione, oltre a quella di Alessandro Muro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D, l’Atletico si prepara in campo per l’UniPomezia

Altri contenuti sullo stesso argomento

https://www.calcioa5anteprima.com/serie-d-atletico-silvi-dilagante-al-debutto-zampitto-travolto-doppio-poker-di-fratoni-e-giansante - facebook.com Vai su Facebook

Serie D, l’Atletico si prepara in campo per l’UniPomezia - Proseguono gli allenamenti in casa Atletico Ascoli sul campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco, in vista della sfida di domenica ... Secondo sport.quotidiano.net

Atletico Ascoli prepara la nuova stagione in Serie D: obiettivo competere con le grandi - Un progetto per migliorare la rosa e farsi trovare pronti e competitivi per la prossima stagione al di là di quali saranno le avversarie. Scrive ilrestodelcarlino.it