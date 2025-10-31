Serie C Sorrento-Cerignola | biglietti vietati ai tifosi pugliesi
Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha vietato per la gara Sorrento-Cerignola (serie C, Girone C), in programma il prossimo 9 novembre allo stadio Viviani del capoluogo lucano la vendita dei biglietti di ingresso ai residenti nella provincia di Foggia. La decisione è stata assunta in considerazione “ dell’accesa rivalità tra le tifoserie del Cerignola e del Potenza, città che ospita le gare casalinghe del Sorrento”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
