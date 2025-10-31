Serie B undicesima giornata | probabili formazioni e dove vedere le partite

Roma, 31 ottobre 2025 – Undicesima giornata di Serie BKT alle porte: dieci partite suddivise tra domani e domenica. Aprirà il turno la sfida tra Avellino e Reggiana, in programma per le 12:30, mentre alle 15 sarà la volta di Padova – Sudtirol e Carrarese – Frosinone, con i ciociari che, in caso di vittoria, potrebbero raggiungere temporaneamente il Modena in cima alla classifica. Alle 17:15 si giocherà Entella – Empoli, mentre alle 19:30 il Palermo ospiterà il Pescara al Barbera. Domenica alle 15 si giocheranno Bari – Cesena, Modena – Juve Stabia e Catanzaro – Venezia. Monza – Spezia si disputerò alle 17:15, chiuderà il turno Sampdoria – Mantova alle 19:30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

