Serie B Mantova | via Botturi ora Rinaudo Possanzini confermato a tempo

MANTOVA Le decisioni del presidente Filippo Piccoli sono arrivate. L’ennesima sconfitta della formazione virgiliana ha portato, dopo una riflessione iniziata ormai da più di un mese, alla svolta. Un cambio radicale, se solo si considera che, in sostanza, è stato sollevato dall’incarico il dt Christian Botturi ed è a un passo dallo stesso epilogo anche l’allenatore Davide Possanzini che, comunque, sarà in panchina alemeno fino a domenica, nello scontro salvezza contro la Sampdoria. Si tratta degli artefici della splendida promozione che, due stagioni fa, ha riportato i biancorossi tra i cadetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B. Mantova: via Botturi, ora Rinaudo. Possanzini confermato a tempo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calcio serie B, il Mantova crolla al Martelli contro il Catanzaro ed è sempre più ultimo https://www.altramantova.it/it/news/sport/calcio/41705-calcio-serie-b-il-mantova-crolla-al-martelli-contro-il-catanzaro-ed-e-sempre-piu-ultimo.html - facebook.com Vai su Facebook

Calcio Serie B – Mantova, via Possanzini e Botturi. Il nuovo ds è Leandro Rinaudo, attesa per il mister - L'allenatore e il direttore tecnico sono stati sollevati dall'incarico dal presidente Piccoli ... Scrive vocedimantova.it

Diretta/ Mantova Catanzaro (risultato finale 1-3): tre punti ai calabresi (oggi 29 ottobre 2025) - Diretta Mantova Catanzaro streaming video tv: i virgiliani sono ultimi in classifica e ospitano i calabresi reduci dalla prima vittoria. Lo riporta ilsussidiario.net

Catanzaro, domani turno infrasettimanale a Mantova. Al via la prevendita per la sfida contro il Venezia - Al momento la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti è sospesa, in attesa delle disposizioni delle autorità di ordine pubblico ... Si legge su corrieredellacalabria.it