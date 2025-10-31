Serie B Mantova | via Botturi ora Rinaudo Possanzini confermato a tempo

Sport.quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MANTOVA Le decisioni del presidente Filippo Piccoli sono arrivate. L’ennesima sconfitta della formazione virgiliana ha portato, dopo una riflessione iniziata ormai da più di un mese, alla svolta. Un cambio radicale, se solo si considera che, in sostanza, è stato sollevato dall’incarico il dt Christian Botturi ed è a un passo dallo stesso epilogo anche l’allenatore Davide Possanzini che, comunque, sarà in panchina alemeno fino a domenica, nello scontro salvezza contro la Sampdoria. Si tratta degli artefici della splendida promozione che, due stagioni fa, ha riportato i biancorossi tra i cadetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie b mantova via botturi ora rinaudo possanzini confermato a tempo

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Mantova: via Botturi, ora Rinaudo. Possanzini confermato a tempo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calcio Serie B – Mantova, via Possanzini e Botturi. Il nuovo ds è Leandro Rinaudo, attesa per il mister - L'allenatore e il direttore tecnico sono stati sollevati dall'incarico dal presidente Piccoli ... Scrive vocedimantova.it

serie b mantova viaDiretta/ Mantova Catanzaro (risultato finale 1-3): tre punti ai calabresi (oggi 29 ottobre 2025) - Diretta Mantova Catanzaro streaming video tv: i virgiliani sono ultimi in classifica e ospitano i calabresi reduci dalla prima vittoria. Lo riporta ilsussidiario.net

serie b mantova viaCatanzaro, domani turno infrasettimanale a Mantova. Al via la prevendita per la sfida contro il Venezia - Al momento la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti è sospesa, in attesa delle disposizioni delle autorità di ordine pubblico ... Si legge su corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Serie B Mantova Via