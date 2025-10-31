Serie B la decisione sulle designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del campionato cadetto | le scelte ufficiali
Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del campionato cadetto. Queste le scelte dell’AIA per il turno Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno che si giocherà nel weekend, e valido per l’11a giornata del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Una lunga serie di riflessioni da parte della società prima di prendere la decisione definitiva. La squadra era a parole con l'allenatore, ma nei fatti no. - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, la decisione finale sulle designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali - Queste le scelte dell’AIA per il turno infrasettimanale Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Ass ... Secondo calcionews24.com
Serie B, le designazioni arbitrali del weekend: Zanotti dirige Palermo-Pescara, Mazzoleni al VAR per Samp-Mantova - Il 1° novembre andrà in scena la dodicesima giornata del campionato cadetto, con sfide che promettono equilibrio e spettacolo. Lo riporta mondopalermo.it
Serie B, gli arbitri della 10a giornata: Sacchi per il clou Palermo-Monza. Derby emiliano a Rapuano - La Lega B ha reso note le designazioni arbitrali per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma tra martedì 28 e mercoledì. Si legge su tuttob.com