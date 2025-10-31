Serie A probabili formazioni della decima giornata | le sorprese
Tante sorprese arrivano dalle probabili formazioni della decima giornata di Serie A, andiamo a scoprirle insieme più da vicino. Vi diamo tutti gli ultimi aggiornamenti legati al campionato con tanti potenziali colpi di scena che si sviluppano di fronte ai nostri occhi. (ANSA) TvPlay.it Ecco le probabili formazioni: UDINESE-ATALANTA sabato ore 15 UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Buksa, Zaniolo. All. Runjaic. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic. 🔗 Leggi su Tvplay.it
