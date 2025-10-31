Serie A Pisa-Lazio 0-0 | palo di Basic e Isaksen sbaglia Gilardino ferma Sarri

Inter News 24 Serie A, la Lazio non riesce a perforare la retroguardia del Pisa e finisce a reti bianche l’ultimo match della giornata: i dettagli sulla sfida. Termina in parità e a reti inviolate la sfida tra Pisa e Lazio, gara che chiude la nona giornata di Serie A 202526 dove l’Inter ha asfaltato la Fiorentina durante il turno infrasettimanale. Un match che non ha regalato grandi emozioni, ma che ha visto entrambe le squadre sfiorare il gol in diverse occasioni. Nel primo tempo, i padroni di casa hanno avuto le prime chance. Tramoni ha provato a portare in vantaggio il Pisa con una conclusione ravvicinata, ma la palla è finita fuori. 🔗 Leggi su Internews24.com

