Inter News 24 Serie A, Calhanoglu potenziale giocatore del mese! In lizza con lui anche Bonazzoli, Cambiaghi, Caprile, Leao e Anguissa: ecco come viene scelto il vincitore. Sono stati annunciati i sei candidati all’EA SPORTS FC Player of the Month di ottobre per la Serie A Enilive 202526. In corsa per il riconoscimento ci sono Hakan Calhanoglu (Inter), Federico Bonazzoli (Cremonese), Patrick Cambiaghi (Bologna), Elia Caprile (Cagliari), Rafael Leao (Milan) e André-Frank Zambo Anguissa (Napoli). I nomi sono stati selezionati sulla base delle analisi evolute di Kama Sport, elaborate a partire dai dati tracking registrati dal sistema Hawk-Eye, che monitora in modo dettagliato ogni movimento dei calciatori in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, inizia la corsa per il Player of the Month di ottobre: Calhanoglu tra i sei candidati