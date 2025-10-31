L’esonero di Igor Tudor ha scosso il mondo Juventus e la Serie A, essendo stato il primo esonero ufficiale tra gli allenatori di Serie A. Seppur a sorpresa per i tempi, il licenziamento del croato non ha sorpreso più di tanto, considerando i risultati sottotono dei bianconeri. Risultati che non stanno arrivando anche per il Genoa, ultimo in classifica e col direttore sportivo Marco Ottolini che è sempre più sulla graticola e a un passo dal non essere più il ds del Grifone. Ottolini sempre più fuori dal Genoa. Un calciomercato non considerato all’altezza e i risultati disastrosi, in unione anche alle prestazioni negative del tecnico Vieira. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Serie A, il secondo esonero dopo Tudor sorprende tutti: non è un allenatore