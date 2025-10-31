La 9ª giornata di Serie A Enilive 202526, disputata in un turno infrasettimanale, ha registrato su DAZN quasi 5 milioni di audience (4.896.392), risultando la giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in perfetta continuità con i risultati della stagione 202223, quando la 4ª giornata aveva totalizzato 4.897.848 spettatori, in un contesto di sistema di co-esclusive differente.. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A Enilive DAZN ascolti 9a giornata: quasi 5 milioni. Miglior turno infrasettimanale ultime stagioni