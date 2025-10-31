Serie A doppia tegola per la Juventus di Spalletti | ecco le ultime sui bianconeri e sul loro tecnico

Inter News 24 Serie A, il nuovo tecnico bianconero debutta senza due titolari per problemi fisici: le ultime sulla Juventus e sulla corsa scudetto. Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Per il suo esordio ufficiale in bianconero, previsto domenica sera contro la Cremonese, il tecnico toscano dovrà fare subito i conti con due assenze pesanti. Come riportato nel comunicato del club, Kenan Yildiz e Lloyd Kelly non figurano tra i convocati. L’attaccante turco, protagonista di un ottimo inizio di stagione, è stato tenuto a riposo in via precauzionale per evitare sovraccarichi muscolari dopo i numerosi impegni ravvicinati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serie A, doppia tegola per la Juventus di Spalletti: ecco le ultime sui bianconeri e sul loro tecnico

News recenti che potrebbero piacerti

- Anita Coda da urlo nella Serie A croata: "Doppia cifra frutto del lavoro. Ogni rete è dedicata alla mia famiglia" - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook

Doppia sfida di Serie A1 Tigotà Le campionesse di Conegliano sfidano Cuneo alle ore 16 Busto Arsizio fa visita alla Igor Novara alle ore 17 Guarda Imoco Conegliano-Cuneo Granda Volley e Igor Novara-UYBA Volley Busto Arsizio di #SerieATigotà, - X Vai su X

Juventus, subito una doppia tegola per Spalletti: out due titolarissimi - Esordio per Spalletti sulla panchina della Juventus: due assenze pesanti per il nuovo tecnico contro la Cremonese ... Riporta calciomercato.it

Doppia tegola Juventus: Spalletti contro la Cremonese senza due titolari - Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, infatti, non sono stati convocati per Cremona: l'attaccante è rimasto a riposo ... Scrive msn.com

Juventus-Atalanta 1-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Cabal risponde a Sulemana, gli highlights - Tudor schiera Openda in attacco dal primo minuto con Thuram e Koopmeiners in ... Da fanpage.it