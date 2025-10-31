Serie A 2025 26 decima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare
Milano, 31 ottobre 2025 – È in arrivo un altro emozionante weekend di Serie A. All'orizzonte c'è la decima giornata, che verrà inaugurata da Udinese-Atalanta. In campo di sabato anche Napoli, atteso dal difficile scontro con il Como, e la Juventus, con Luciano Spalletti che farà il proprio debutto sulla panchina dei bianconeri in occasione della sfida con la Cremonese. Il piatto forte della domenica è in programma la sera, quando il Milan ospiterà la Roma. L' Inter sarà impegnata nel lunch match di Verona, mentre nel pomeriggio, oltre al derby emiliano fra Parma e Bologna, occhio al duello caldissimo fra Fiorentina e Lecce, con i viola obbligati a vincere per tornare a guardare con fiducia al prosieguo del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
