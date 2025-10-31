Serena Cubico si presenta | Verona torni a essere un modello per il Veneto

Veronasera.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atmosfera di partecipazione e sostegno all’Enoteca 07, dove si è svolta la presentazione di Serena Cubico (nel video), candidata al consiglio regionale del Veneto nelle liste di Fratelli d’Italia. L’ex sindaca di Ferrara di Monte Baldo, già consigliere provinciale e docente universitaria, ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

serena cubico presenta veronaSerena Cubico si presenta: «Verona torni a essere un modello per il Veneto» - L’ex sindaca di Ferrara di Monte Baldo ha presentato la sua candidatura al consiglio regionale del Veneto nelle liste di Fratelli d’Italia ... Come scrive veronasera.it

serena cubico presenta veronaCubico. Sicurezza, giovani, made In Italy e più Verona - Son i punti principali della sua campagna elettorale ... Lo riporta giornaleadige.it

Cerca Video su questo argomento: Serena Cubico Presenta Verona