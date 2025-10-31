Serena Cubico si presenta | Verona torni a essere un modello per il Veneto
Atmosfera di partecipazione e sostegno all’Enoteca 07, dove si è svolta la presentazione di Serena Cubico (nel video), candidata al consiglio regionale del Veneto nelle liste di Fratelli d’Italia. L’ex sindaca di Ferrara di Monte Baldo, già consigliere provinciale e docente universitaria, ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it
