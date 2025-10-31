Serbia migliaia di giovani in marcia anche di notte per grande protesta contro Vucic
Migliaia di giovani in Serbia hanno intrapreso giovedì una marcia di due giorni da Belgrado, con l’obiettivo di unirsi a una grande manifestazione nel nord del Paese questo fine settimana che segnerà l’anniversario del disastro mortale della stazione ferroviaria di Novi Sad. I manifestanti si sono fermati a Indjija, una piccola cittadina tra Belgrado e Novi Sad, per riposarsi e dormire. I funzionari locali hanno vietato ai manifestanti di dormire nelle scuole, lasciando molti a dormire per strada. Il crollo della tettoia di cemento della stazione ferroviaria centrale di Novi Sad ha ucciso 16 persone il 1° novembre scorso, scatenando un movimento di protesta guidato dai giovani contro il presidente Aleksandar Vucic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
