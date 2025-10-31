Serata Gioca-Mondo

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata per cenare insieme e giocare al Gioca-Mondo, un modo per divertirsi, viaggiare con la fantasia e saggiare la propria conoscenza del mondo. Il tutto nella splendida cornice di Casa Glo https:www.gloriette.it uno spazio sociale, una casa sociale, dove si accolgono prevalentemente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Serata che celebra la nostra cultura" - "Una serata memorabile, in cui il tutto esaurito nel nostro teatro Guglielmi testimonia quanto sia forte l’attaccamento della città alla nostra cultura". Lo riporta lanazione.it

Serata dolce-amara per le italiane in Europa: l'Inter stravince, la Roma crolla a Madrid - Serata dolce amara per le italiane impegnate nelle coppe europee: da un lato infatti l’Inter ha ipotecato il passaggio del turno in Women’s Europa Cup battendo con un sonoro 7- Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Serata Gioca Mondo