Serata di heavy metal all' X-Ray Pub l' Halloween party è a suon di Black Sabbath

Forlitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'X-Ray Pub di Forlì si prepara a celebrare la storia del metal ospitando la seconda tappa del "Raduno Nazionale dei Fan dei Black Sabbath", organizzato dal Fan Club "Black Sabbath Italy" per riunire la community italiana del metal e onorare l'influenza ineguagliabile che i Black Sabbath e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

