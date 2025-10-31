Sera di Halloween la polizia locale raddoppia le pattuglie contro vandalismi e disordine pubblico
Dodici agenti e sei pattuglie della Polizia locale sono impegnate nel pomeriggio e nella sera di venerdì per il presidio del territorio urbano in occasione della festa di Halloween, nell’ambito di un piano di prevenzione predisposto dal Comune in collaborazione con le altre forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
