Sequestro di oltre 1,29 miliardi nei confronti della holding Lagfin che detiene la maggioranza di Campari

31 ott 2025

La Guardia di Finanza di Milano, ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 1,29 miliardi di euro nei confronti della holding lussemburghese Lagfin sca, n ell’ambito di un’inchiesta della procura di Monza per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, ha avuto origine da una verifica fiscale legata a una fusione per incorporazione tra Lagfin e la propria controllata italiana, detentrice della quota di maggioranza del gruppo Davide Campari Milano. È quanto si legge in una nota della procura di Monza, guidata da Claudio Gittardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

