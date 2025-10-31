Separazione delle carriere in magistratura il procuratore di Bari | Riforma inutile avremo meno indipendenza

Baritoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con questa riforma la magistratura avrà meno forza, meno capacità e meno indipendenza per tutelare i cittadini”. Con queste parole, il procuratore di Bari, Roberto Rossi ha espresso il suo parere negativo sul disegno di legge costituzionale approvato in Parlamento che riguarda la separazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

