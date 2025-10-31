Separazione delle carriere in magistratura il procuratore di Bari | Riforma inutile avremo meno indipendenza

“Con questa riforma la magistratura avrà meno forza, meno capacità e meno indipendenza per tutelare i cittadini”. Con queste parole, il procuratore di Bari, Roberto Rossi ha espresso il suo parere negativo sul disegno di legge costituzionale approvato in Parlamento che riguarda la separazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondisci con queste news

Matteo Renzi interviene in Senato sulla separazione delle carriere, confermando l’astensione di Italia Viva. Tradotto: lascerà libertà di coscienza ai suoi nel referendum, consapevole che molti di Iv diranno sì. Quindi il suo è anche un avvertimento a Elly Schlei - facebook.com Vai su Facebook

Fuori la politica e le correnti dai Tribunali, separazione delle carriere e una Giustizia finalmente più veloce ed efficiente. Promessa mantenuta! Ora prepariamoci a vincere il Referendum confermativo - X Vai su X

Separazione delle carriere dei magistrati e un secondo Csm: cosa prevede la riforma della giustizia - La riforma della giustizia, modificando il Titolo IV della Costituzione, prevede che, a differenza di oggi, le carriere dei magistrati che fanno le indagini (pm) siano distinte da quelle della ... Si legge su repubblica.it

Riforma Giustizia su separazione delle carriere non convince del tutto Nordio e Gratteri attacca il Governo - Polemica sulla Riforma della Giustizia sulla separazione delle carriere dei magistrati: l'ammissione del ministro Nordio e l'attacco di Gratteri. Secondo virgilio.it

Il Senato approva definitivamente la separazione delle carriere dei magistrati: la riforma Nordio e l’Italia davanti al referendum - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Riporta ilnuovoterraglio.it