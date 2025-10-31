Separazione carriere Conte | riforma pro-politici è tornata la casta

Roma, 31 ott. (askanews) – “Il Governo dovrebbe preoccuparsi degli stipendi reali degli italiani e di tagliare le tasse.E invece si dedica a tutt’altro: alla riforma della giustizia che però serve solo a salvare i politici. La realtà è che stiamo ritornando ai tempi della casta. Ai cittadini servirebbe semmai una giustizia pi rapida ed efficiente. Ma nella riforma approvata dal Parlamento non c’è nulla di tutto questo”. Lo ha affermato il presidente M5s Giuseppe Conte, rispondendo sulla riforma della Magistratura a margine di un comizio a Lecce con Antonio Decaro. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it