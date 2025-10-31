Separazione carriere Conte | riforma pro-politici è tornata la casta
Roma, 31 ott. (askanews) – “Il Governo dovrebbe preoccuparsi degli stipendi reali degli italiani e di tagliare le tasse.E invece si dedica a tutt’altro: alla riforma della giustizia che però serve solo a salvare i politici. La realtà è che stiamo ritornando ai tempi della casta. Ai cittadini servirebbe semmai una giustizia pi rapida ed efficiente. Ma nella riforma approvata dal Parlamento non c’è nulla di tutto questo”. Lo ha affermato il presidente M5s Giuseppe Conte, rispondendo sulla riforma della Magistratura a margine di un comizio a Lecce con Antonio Decaro. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Danilo Toninelli. . Halloween della politica: separazione carriere magistrati, ponte sullo Stretto, intervista Meloni etc. - facebook.com Vai su Facebook
Fuori la politica e le correnti dai Tribunali, separazione delle carriere e una Giustizia finalmente più veloce ed efficiente. Promessa mantenuta! Ora prepariamoci a vincere il Referendum confermativo - X Vai su X
Separazione delle carriere, ora decide il Paese: l’ultimo voto del Senato apre la sfida del referendum - Ma senza la soglia dei due terzi: i cittadini potranno confermare o respingere il progetto in un referendum che si preannu ... giornalelavoce.it scrive
Separazione delle carriere, ok dal Senato: presto un referendum per i cittadini - Nonostante le opinioni discordanti di maggioranza e opposizioni, entrambe ritengono necessario un referendum con ... Lo riporta ildigitale.it
Giustizia, scontro dopo il via libera alla riforma. Partita la sfida sul referendum - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giustizia, scontro dopo il via libera alla riforma. Lo riporta tg24.sky.it