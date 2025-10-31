Separazione carriere Barelli FI | Scopo non e mettere giudici sotto controllo politico – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 "Rimandiamo al mittente le accuse di chi dice che la riforma serve ad asservire i giudici al controllo politico. Non si legge in nessuna riga della riforma. Quindi nessuna sottomissione. Né c'è da porta nostra la volontà di alzare nessuna tensione" così il capogruppo di Forza Italia alla Camera Barelli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

