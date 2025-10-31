Separare le carriere questa sì che è la vera urgenza che assilla la giustizia italiana!

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’art. 104 della Costituzione, la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Esattamente il contrario di quanto avverrebbe se passasse il principio della separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante voluto da questo governo che, al di là delle chiacchiere, ha l’unico scopo evidente di annullare il principio per cui i magistrati si distinguono solo in base alle funzioni svolte e di sottoporre al potere politico l’ufficio del pm titolare dell’azione penale. Distinzione che, in realtà, già risulta abbondantemente attuata da leggi più o meno recenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

separare le carriere questa s236 che 232 la vera urgenza che assilla la giustizia italiana

© Ilfattoquotidiano.it - Separare le carriere, questa sì che è la vera urgenza che assilla la giustizia italiana!

Scopri altri approfondimenti

Separare le carriere: il confronto - Convegno "Separare le carriere: il confronto", registrato a Bologna lunedì 12 maggio 2025 alle ore 18:00. Si legge su radioradicale.it

Separare le carriere non &#232; di destra - Ieri il Senato ha approvato la riforma della giustizia voluta dal governo Meloni: separazione delle carriere tra giudici e pm, riforma del Csm con sorteggio parziale. Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Separare Carriere S236 232