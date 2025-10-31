Separare le carriere questa sì che è la vera urgenza che assilla la giustizia italiana!
Secondo l’art. 104 della Costituzione, la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Esattamente il contrario di quanto avverrebbe se passasse il principio della separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante voluto da questo governo che, al di là delle chiacchiere, ha l’unico scopo evidente di annullare il principio per cui i magistrati si distinguono solo in base alle funzioni svolte e di sottoporre al potere politico l’ufficio del pm titolare dell’azione penale. Distinzione che, in realtà, già risulta abbondantemente attuata da leggi più o meno recenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
