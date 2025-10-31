senza sonno il cervello perde attenzione

AGI - Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology (Mit) mostra che, quando il cervello è privato del sonno, tenta di compensare la mancanza di riposo avviando un processo di 'lavaggio' simile a quello che avviene durante il sonno stesso. Tuttavia, questo meccanismo, che comporta un deflusso e un ritorno ritmico del fluido cerebrospinale (Csf), coincide con crolli momentanei dell'attenzione e della vigilanza. La ricerca, pubblicata oggi su 'Nature Neurosciencè e guidata da Laura Lewis, associata al Department of Electrical Engineering and Computer Science e membro del Picower Institute for Learning and Memory del Mit, ha osservato che nei momenti in cui le persone private del sonno perdono la concentrazione, il fluido cerebrospinale viene espulso dal cervello in un'onda che normalmente si manifesta solo durante il sonno. 🔗 Leggi su Agi.it

