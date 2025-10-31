Anche nei Percorsi del Savio si festeggia Sambain, ovvero quella ricorrenza che chiamiamo comunemente Halloween. Sabato pomeriggio, a partire dalle 14, è di scena a Bagno di Romagna un evento dedicato a tutta la famiglia e specialmente ai più piccoli. Nel paese appenninico cesenate, dentro la cornice fatata del magico "Sentiero degli Gnomi", che si snoda per un paio di chilometri nel Parco dell’Armina che svetta all’altezza del centro storico del borgo termale appena al di là del fiume Savio, ci si potrà immergere in una atmosfera incantata, fra boschi magici e piccole creature fantastiche, fra tradizioni antiche e racconti che viaggiano sulle ali della fantasia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sentiero degli gnomi da brivido: sabato la festa di Halloween