Sentenze Covid la Cassazione assolve la giudice Susanna Zanda

Zanda è stata attaccata e deferita al CSM per aver emesso sentenze che contestavano le restrizioni Covid ritenute ingiustificate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sentenze Covid, la Cassazione assolve la giudice Susanna Zanda

