Sempio e i movimenti di soldi anomali | gli assegni delle zie paterne i prelievi in contanti e il ritiro

Se è vero, come ipotizzano i pm, che l?ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ha archiviato la prima inchiesta del 2016-2017 a carico di Andrea Sempio in cambio di denaro,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sempio e i movimenti di soldi anomali: gli assegni delle zie paterne, i prelievi in contanti e il ritiro

Contenuti che potrebbero interessarti

Nelle intercettazioni risalenti al 2017 tra Giuseppe Sempio e la moglie si parla di soldi da ritirare e di come non lasciare traccia dei movimenti - facebook.com Vai su Facebook

Aveva dichiarato di non avere nemmeno un conto corrente, ma la Procura di Brescia ne ha trovati otto. L’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è ora al centro di un’indagine sui suoi movimenti di denaro e sui 43.000 eu... - X Vai su X

Sempio e i movimenti di soldi anomali: gli assegni delle zie paterne, i prelievi in contanti e il ritiro - Se è vero, come ipotizzano i pm, che l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ha archiviato la prima inchiesta del 2016- Riporta ilmessaggero.it

Garlasco: «Soldi da ritirare in banca e come non lasciare traccia», ecco le intercettazioni del 2017 tra Giuseppe Sempio (oggi indagato) e la moglie - Un contributo audio trasmesso qualche settimana fa dal programma di La7 "Ignoto X" , anticipava i temi di cui si parla oggi, ovvero l'indagine per corruzione del padre di Andrea Sempio . Si legge su msn.com

Garlasco, Giuseppe Sempio e quelle domande sugli assegni: «Perché non posso ritirare 10mila euro in contante?» – Le intercettazioni - Cosa si sono detti i genitori di Andrea Sempio sui soldi e sull’ex procuratore Venditti poco dopo l’interrogatorio del figlio nel 2017. Lo riporta msn.com