Ilmessaggero.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se è vero, come ipotizzano i pm, che l?ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ha archiviato la prima inchiesta del 2016-2017 a carico di Andrea Sempio in cambio di denaro,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sempio e i movimenti di soldi anomali: gli assegni delle zie paterne, i prelievi in contanti e il ritiro

