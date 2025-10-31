Seminario ' Toccare l’arte antica | dialoghi sulle esperienze tattili in museo tra ricerca formazione e divulgazione'
Nel 2025 la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell'Università di Pisa ha lanciato un ambizioso programma di studio e progettazione museale: TACTA. Toccare l’arte classica. Teorie e applicazioni. Partito a giugno con la conferenza di Aldo Grassini, presidente e direttore del Museo Tattile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
