Semaforo verde al Mobility Expo 2025 | l' esposizione di auto elettriche organizzata da Sicilia Motori

Palermotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore alle Attività Produttive ed Economiche del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti e il Direttore della rivista Sicilia Motori (organizzatore della manifestazione) Dario Pennica, hanno inaugurato stamane la seconda edizione del “Mobility Expo by SM”, l’esposizione open air di auto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

semaforo verde mobility expoSemaforo verde al MOBILITY EXPO by SM 2025 - PALERMO, 31 – L’Assessore alle Attività Produttive ed Economiche del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti edil Direttore della rivista Sicilia Motori (organizzatore della manifestazione) Dario Penni ... Lo riporta mondopalermo.it

semaforo verde mobility expoSemaforo verde al Mobility Expo 2025: l'esposizione di auto elettriche organizzata da Sicilia Motori - L’assessore alle Attività Produttive ed Economiche del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti e il Direttore della rivista Sicilia Motori (organizzatore della manifestazione) Dario Pennica, hanno inau ... Riporta palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Semaforo Verde Mobility Expo