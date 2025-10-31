Selvaggia Lucarelli pubblica le chat choc delle influencer femministe sotto indagine per stalking
Una chat privata chiamata «Fascistella», insulti al presidente Mattarella definito «vecchio di mer*a», frasi antisemite contro la senatrice Segre, attacchi violenti contro decine di persone e l’invocazione del «metodo Mangione», riferimento al giovane americano che ha ucciso a bruciapelo il Ceo di United Healthcare. Sono questi alcuni dei contenuti emersi dai messaggi che Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene, influencer e attiviste note per il loro impegno su temi come il femminismo e i diritti della persona, si sarebbero scambiate in una chat privata con un ristretto numero di persone. 🔗 Leggi su Cultweb.it
